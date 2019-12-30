APIKey — У вас недостаточно прав, создать новый проект. YouTube.

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При создании ключа APIKey для YouTube многие из вас наткнулись на такие проблемы как:

У вас недостаточно прав…

Создать новый проект

У вас недостаточно прав, чтобы включить и отключить сервисы и API для этого проекта. Обратитесь к владельцу проекта.

У вас недостаточно прав для этой страницы.

У вас недостаточно прав чтобы просматривать ключи API…

У вас не достаточно прав для включения сервиса.

Действительно, как-то здесь всё так за мудрено и на мудрено, что даже если у вас есть ключ и вы просто пытаетесь зайти в свои учётные данные, то вас туда сразу может и не пустить и будет писать, что у вас нет прав… и так далее и тому подобное. Не говоря уже о том, что если у вас действительно нет прав и как это всё сделать.

Вот и давай попробуем разобраться с этим, во всяком случае на сколько это получится.

Для того чтобы создать ключ APIKey (апикей) для YouTube вам необходимо первым делом зарегистрироваться в Google, так как YouTube это проект принадлежит корпорации Google. Возможно у вас есть почта на G-mail, она тоже принадлежит Google. Дело в том, что! на всех этих приложениях (аккаунт Google, почта g-mail, видео хостинг YouTube) всё это имеет одну и туже регистрацию. Достаточно зарегистрироваться допустим на почте G-mail

и с помощью этого логина и пароля вы сможете зайти так же в аккаунт google и в youtube и не только. Что вам необходимо и будет сделать. Входите в аккаунт google, наверно это будет легче сделать с браузера Chrome, но можно и с другого браузера, для того чтобы вам не писало, что (у вас недостаточно прав…). Хотя всё равно может писать, что у вас не достаточно прав, но если не войдёте в свой аккаунт google то ключ Apikey вам создать может и не удастся.

Значить, заходите в свой аккаунт Google (у кого нет аккаунта в google, тогда создаёте и заходите в него). Затем для создания ключа APIKey переходите по этой ссылке и попадаете в Google APLs. И среди множества разных сервисов ищите YouTube Data API v3 и заходите в него.

И тут и начинаются проблемы, вам выдаёт следующее:

У вас недостаточно прав, чтобы включать и отключать сервисы и API для этого проекта. Обратитесь к владельцу проекта.

или:

Создать новый проект

У вас недостаточно прав для этой страницы.

У вас недостаточно прав чтобы просматривать ключи API…

У вас не достаточно прав для включения сервиса.

И возникает вопрос ??? что за права, какие права, что за проект, как создать этот проект?? Объясняю, ключ apikey даётся под какой не будь проект и если этого проекта нет или он не указан то вам и показываются эти подсказки (правда эти подсказки заводят ещё в большее заблуждение), ну как-то так!?

Этим проектом может быть допустим ваш канал на YouTube, так вот, у вас этого канала или нет или если есть, то его нужно указать, ну или создать новый проект. А делается это так.

Вверху кликаете (выберите проект).

Открывается следующее окно, которое давайте рассмотрим по подробнее.

В данном случае я вам показываю мой созданный проект, но его может и не быть (именно в вашем случае), в моём же случае мне необходимо его выбрать (кликнув мышкой по нём и нажать кнопку открыть в правом нижнем углу в этом окне) и дальше под него можно будет создавать ключ APIKey. Система уже не будет писать, что у вас нет прав или создайте новый проект.

Так-же если допустим у вас когда-то давно был создан проект, то он может быть в разделе всё.

Ну а если его нет и там, то создать его можно кликнув по кнопке (создать проект) в правом верхнем углу.

После чего ваш проект будет создан, нужно будет немного обождать и под ваш проект можно будет получить ключ API Key. А как создать ключ APIKey смотрите в этой статье.

Так же пользователи писали, что когда пытаешься создать ключ API Key то кнопка включить не активна, вот после того как создадите свой проект или укажете его то эта кнопка становится активной.

Ну а дальше как я уже упоминал выше прочесть как создать ключ можете вот в этой статье, возможно вам понадобится ещё знать как редактировать ключ APIKey, об этом можете узнать здесь, это поможет вам вставить ваш ключ (или найденный ключ в интернете) в файл XML, для того чтобы в последствии залить ваш ключ в приставку Т2 или спутниковый ресивер, что-бы у вас беспроблемно работал YouTube.